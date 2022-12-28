تاياني: مطلبنا بالحرية ليس تدخلا في شؤون إيران الداخلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إنه يأمل “أن تقبل إيران مطلبنا بالحرية الذي لا يعتبر تدخلا في شؤون البلاد الداخلية”، وذلك بعد استدعائه اليوم الأربعاء السفير الإيراني المكلف محمد رضا صبوري إلى مقر الوزارة للإعراب عن إدانة إيطاليا الحازمة “للقمع العنيف” ضد مظاهرات الاحتجاج التي تنتظم البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها بمركز للشرطة في طهران.

وأشار إلى أن ما تطلبه إيطاليا هو “عدم قتل النساء وعدم قتل الفتيات الصغيرات والمراهقات عند نقاط التفتيش بأدوات العنف الجنسي الجماعي وعدم الحكم بالإعدام على الشباب بسبب التظاهر”.

ولم يقدم السفير الإيراني الجديد حتى الآن أوراق اعتماده إلى رأس الدولة سيرجو ماتّاريلا، لكن “خطورة الوضع” في إيران دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذه الخطوة، حسبما أفادت وزارة الخارجية الإيطالية في وقت سابق.

وأعاد وزير الخارجية الإيطالي التأكيد أن حكومة بلاده “قررت عدم إغلاق باب الحوار” بشأن مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، معربا عن “الامل بأن تختار طهران طريق الحوار والتفاوض”.