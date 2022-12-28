إيطاليا تقيّم إلزامية فحوصات كوفيد على جميع القادمين من الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الأربعاء أنها تدرس إمكانية فرض فحوصات إلزامية على كل المسافرين القادمين من الصين، بعد أن سجلت الدولة الاسيوية طفرة في الإصابات بفيروس كوفيد-19 بعد تخلي السلطات في بكين عن سياسة “صفر كوفيد” بتقليص تدابير الاغلاق الصارمة والتراجع عن الفحوصات الجماعية لمواطنيها.

وحسب البيان الصادر بهذا الصدد، فإن وزير الصحة الإيطالي أوراتسيو سكيلّاتشي يقوم في هذه الساعات “بتقييم إمكانية فرض إلزامية الفحوصات على جميع الركاب القادمين من الصين”، مشددا على أن “المراقبة والوقاية ودراسة التسلسل الجيني للفيروس على وجه السرعة ضرورية لتحديد أي متحورات جديدة قد تسبب القلق، والتي في الوقت الراهن ليست متداولة في إيطاليا”.

وأضاف البيان “تابع الوزير بعناية نتائج مسحات أجريت على ركاب وصلوا إلى مطار مالبينسا (بمدينة ميلانو) من الصين وأوصى بتعيين التسلسل الجينومي لجميع المتغيرات التي قد تظهر من المسحات”، علاوة على ذلك، فإن الوزير “على اتصال منذ أيام مع السلطات المختصة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لتحديد استراتيجيات مشتركة”.

وأشار البيان أن وزير الصحة سيقدم تقريرا بعد ظهر اليوم إلى مجلس الوزراء حول هذا الموضوع.