وزير الخارجية الإيطالي: نعمل منذ أشهر على تخفيف التوترات شمال كوسوفو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن سلطات بلاده “تعمل منذ أشهر” على تخفيف التوترات في شمال كوسوفو.

ونوه تاياني، الذي زار بريشتينا وبلغراد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد اندلاع ما يسمى بأزمة إصدار لوحات السيارات والتراخيص بين الطرفين، في لقاء مع صحفيين بمقر وزارة الخارجية بأن “جنودنا يؤدون دورًا سياسيًا ويحققون السلام في البلقان”، حيث تقود إيطاليا حاليا القوة الدولية لحفظ السلام في كوسوفو (KFOR).

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن بلاده “تواصل إرسال رسائل إلى حكومتي صربيا وكوسوفا كي تتجنبا مبادرات احادية”.