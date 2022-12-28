تدهور الأوضاع الصحية للبابا الفخري بندكتس السادس عشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت أنباء بتدهور الأوضاع الصحية للبابا الفخري بندكتس السادس عشر (95 عاما) قبل عيد الميلاد، مع تفاقم الوضع في الساعات الاخيرة الماضية.

وقال مدير المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي، ماتيو بروني: “فيما يتعلق بالظروف الصحية للبابا الفخري، الذي طلب البابا فرنسيس الصلاة من أجله في نهاية لقاء الأربعاء العام هذا الصباح، يمكنني أن أؤكد أنه في الساعات القليلة الماضية كان هناك تفاقم بسبب تقدم العمر. ولا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن ويتابعه الأطباء باستمرار”.

وقد دعا البابا فرنسيس الجميع إلى الصلاة من أجل بندكتس السادس عشر، الذي “يدعم الكنيسة في صمت”، مشيرا إلى أن البابا الفخري “مريض جدا” وحث على “التضرع كي يعزيه الرب ويعضده في شهادة المحبة للكنيسة هذه التي يقدمها”.

وكان البابا بندكتس السادس عشر قد تنحى في شباط/فبراير 2013 عن زعامة الكنيسة الكاثوليكية، ليصبح اول بابا يعلن استقالته منذ ستة قرون.