مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يدعون طالبان للتراجع عن حظر عمل النساء بمنظمات الإغاثة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب وزراء خارجية الدول السبع الصناعية الكبرى وأستراليا والدانمرك والنرويج وسويسرا وهولندا والممثل الاعلى للاتحاد الأوروبي حكومة حركة طالبان إلى “التراجع بشكل عاجل” عن قرار منع النساء الأفغانيات من العمل لدى المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.

وحذروا في بيان مشترك اليوم الخميس من أن هذا القرار “المتهور يعرض ملايين الأفغان، الذين يعتمدون على المساعدة الإنسانية من أجل بقائهم على قيد الحياة، للخطر”.

ونوه البيان بـ”محورية” دور النساء في العمليات الإنسانية وتوفير الاحتياجات الأساسية، و”مالم يشاركن في إيصال المساعدات في أفغانستان، فلن تتمكن المنظمات غير الحكومية من الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفًا في البلاد لتوفير الغذاء والدواء والاستعداد لفصل الشتاء وغيرها من المواد والخدمات التي يحتاجون إليها للعيش”، كما “سيؤثر ذلك على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية، حيث تستخدم منظمات غير حكومية لتقديم مثل هذه المواد والخدمات”.

وأشار رؤساء دبلوماسية هذه الدول ومنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى أن حركة طالبان بقرارها هذا “تواصل إظهار ازدرائها لحقوق وحريات ورفاهية الشعب الأفغاني، خاصة النساء والفتيات”، فضلا عن “عدم الاكتراث في تنمية علاقات طبيعية مع المجتمع الدولي”.