ميلوني: تحقيقات الفساد بالبرلمان الأوروبي لا تخص إيطاليين فقط وينبغي أن تستمر دون خصومات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، إنه حول تحقيقات القضاء البلجيكي حول مزاعم فساد في البرلمان الأوروبي، “الشيء الوحيد الذي جعلني أشعر بالتوتر الشديد هو أن كثير من الزملاء الدوليين يعرّفونها بمصطلح المهمة الإيطالية (italian job) كما لو كانت وصمة عار على أمتنا”.

ونوهت ميلوني، في مؤتمر صحفي الخميس بمناسبة نهاية العام، تعليقا على سؤال حول ما يوصف إعلاميا بـ (قطر غيت)، بأن “القضية لا تطال إيطاليين فقط، بل بلجيكيين ويونانيين وممثلي دول أخرى”.

وبشأن تحقيقات القضاء البلجيكي، قالت “يجب أن تمضي قدما إلى النهاية، دون خصومات. الخطر هو قابلية اختراق مصالح أجنبية لبعض المؤسسات وهي مشكلة للدول. هذا هو السبب في أن إجابة المؤسسات الأوروبية التي ستقدمها ستكون أمرا هاما”.

يشار إلى أن قطر نفت رسميا عبر وزير خارجيتها التورط في القضية.