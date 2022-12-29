ميلوني تهدد بخطوات أخرى بالتفاهم مع الحلفاء إذا استمر القمع في إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، من أن موقف بلادها تجاه السلطات الإيرانية “سيتغيّر كليا” إذا لم يتوقف “القمع” ضد المحتجين هناك.

وقالت ميلوني، في مؤتمر صحفي بالعاصمة روما بمناسبة نهاية العام، “اتفقت (مع وزير الخارجية أنطونيو) تاياني على استدعاء السفير (أمس الأربعاء) ليقول إن ما يحدث في إيران غير مقبول وإيطاليا لا تنوي قبول أكثر من ذلك”.

وأردفت “نحن كنّا دائما دولة حوار، ولكن إذا لم يتوقف القمع، موقف إيطاليا سيتغير كليا” والذي سيتحول “بالتفاهم على مستوى الحلفاء لجعل تحركنا أكثر فعّالية” تجاه طهران.