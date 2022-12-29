ميلوني: بوسع إيطاليا أن تكون بوابة طاقة افريقيا لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني إلى الحاجة لمقاربة أوروبية مختلفة في أفريقيا.

وقات في مؤتمر نهاية العام الصحفي “إخلاصا لتعاليم البابا يوحنا الثاني، أقول إننا في إفريقيا نحتاج إلى نهج مختلف عن النهج الذي شهدناه في السنوات الأخيرة. توفر قضية الطاقة فرصة لأوروبا للعودة إلى التواجد في القارة وتتيح لإيطاليا قيادة هذا النهج الأوروبي الجديد تجاه إفريقيا”.

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أن “الدول الأفريقية تهتم بتكنولوجيات إمدادات الطاقة الجديدة. أعتقد أنه مع قليل من موارد يتم إنفاقها بشكل جيد، من الممكن التفكير في إنتاج الطاقة التي نحتاجها بتنويع مصادر الإمداد وجعل إيطاليا بوابة لهذه الطاقة” القادمة من افريقيا.

وبشأن مبادرتها التي تحدثت عنها في وقت سابق، قالت “أطلقت عليها اسم خطة ماتّي لأفريقيا، بالإشارة إلى إنريكو ماتّي (مؤسس مجموعة إيني)، الذي اتخذ نهجًا غير مفترس للدول. وهذه هي خصوصية التعاون والحضور الإيطاليين. لقد وجدنا أبوابا مفتوحة”.