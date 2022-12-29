ميلوني: لا مؤشرات على رغبة في السلام، خاصة من روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني أنها تعتزم زيارة العاصمة الاوكرانية كييف “قبل نهاية شباط/فبراير” القادم.

وبشأن الحرب على أوكرانيا التي تشنها روسيا منذ 24 شباط/فبراير الماضي، قالت ميلوني، خلال المؤتمر الصحفي بمناسبة نهاية العام “أنا أؤيد كل ما يمكن القيام به لتعزيز السلام. يجب أن نعلم أن موضوع السلام لا يتحقق بالمطالبة به. نحن بحاجة إلى العمل من أجله بشكل ملموس مع توفر مؤشرات من الأطراف على أرض المعركة”، ولكنها “ليست موجودة اليوم، خاصة من طرف روسيا”.

ورأت رئيسة الحكومة الإيطالية أنه “إذا كانت هناك رغبة في إجبار طرفين على بدء المفاوضات، فإن الشرط الأساسي وجود توازن بين القوى (المتحاربة) على الأرض”.

وأضافت، في إشارة إلى المكالمة التي جرت مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأول، “يسعدني أن أسمع من زيلينسكي الرغبة في بدء حوار. وقلت إن إيطاليا مستعدة للعمل كضامن لهذه العملية” للوصول إلى السلام.