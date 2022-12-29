وزير الصحة الإيطالي يدعو وحدة الازمات للاجتماع على خلفية وضع كوفيد في الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الصحة في الحكومة الإيطالية أوراتسيو سكيلّاتشي، خلال إحاطة الخميس أمام مجلس الشيوخ، أنه دعا وحدة الازمات في وزارته للاجتماع غدا لـ”تعزيز مراقبة مخاطر محتملة مرتبطة بوضع وباء كوفيد-19 في الصين”.

وقد فرضت إيطاليا أمس الأربعاء فحوصات كورونا على كل المسافرين القادمين من الصين بغية تجنب دخول متحورات جديدة للفيروس إلى البلاد.

وعزا سكيلاتشي طفرة الإصابات بالجائحة في الصين إلى ما أسماه بـ”العاصفة المثالية”، بسبب “قلة التطعيمات وضعف مستوى الحماية للقاحات المستخدمة وقلة الجرعات المعززة”. وأضاف “أوميكرون حتى وقت قريب كان أقل انتشارا مع مناعة هجينة منخفضة (…) ثم جاء خريف هذا العام وهبّت العاصفة المثالية”.