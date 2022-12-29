ميلوني عن التدفقات: ينبغي ضمان الحق في البقاء قبل الحق في الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إنه فيما يتعلق بالمهاجرين، “أنا مخلصة لفكر البابا (البولندي الراحل) فويتيلا، الذي أكد أنه قبل ضمان الحق في الهجرة، ينبغي ضمان الحق في عدم القيام بها” بالسعي لتوفير ظروف العيش في بلدان المنشأ.

جاء ذلك في تصريحات لها في مؤتمر نهاية العام، دافعت خلاله عن فكرة “الحصار البحري” لوقف التدفقات. وقالت “لم انفذ حصار بحري كما ترويه وسائل إعلام في السنوات الاخيرة. لقد قصدت دائمًا مهمة للاتحاد الأوروبي في شمال إفريقيا تمنع المغادرة غير النظامية. لطالما قلت إنني لا أنوي فرض حصار بإرسال سفن تابعة للبحرية” للقيام بذلك.

كما أثنت ميلوني على “العمل مع اليونان ودول البحر الأبيض المتوسط ​​الأوروبية”، والذي “يجب زيادته وتنفيذه”. وقالت “على سبيل المثال، فيما يتعلق بتدفقات الهجرة، تم الاعتراف بأن طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ​​يمثل أولوية، وهو ما لم يحدث أبدًا في الماضي وسيتناول المجلس الأوروبي القادم مسألة المهاجرين والدفاع عن حدود الاتحاد الأوروبي باعتبارها نقطة مركزية”.

وأعادت رئيسة الوزراء التأكيد على أن إيطاليا تعتزم التركيز على “البعد المتوسطي، مع دور مركزي واستراتيجي”، وقالت “أنا أفكر في قضية الطاقة”، ولهذا السبب “يصبح تحالفنا مع البلدان المطلة على البحر المتوسط ​​من الجانب الأوروبي أساسيًا”.