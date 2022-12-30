إيطاليا ترحب بإزالة الأقلية الصربية للحواجز بشمال كوسوفو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني برفع الأقلية الصربية في شمال كوسوفو لحواجز كانت أقامتها على الحدود مع صربيا.

وكتب تاياني في تغريدة الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “إزالة الحواجز هي نتيجة أخرى للعمل المنجز بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وقوة (كي فور) ” الدولية بقيادة إيطالية والعاملة تحت راية حلف شمال الأطلسي (الناتو) “لتخفيف التوترات في كوسوفو”، الإقليم الذي أعلن استقلاله في 2008 بعد انفصاله عن صربيا في عام 1999

وحث رئيس الدبلوماسية الإيطالية حكومتي بلغراد وبريشتينا على “العمل من أجل تعزيز الحوار تحت رعاية الاتحاد الأوروبي”. وقال “ستواصل إيطاليا القيام بدورها”.

وكانت قوة (كي فور) قد رحبت بإعلان الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الأربعاء الماضي إزالة الحواجز في شمال كوسوفو. وقالت إنه “يجب إزالة الحواجز بسرعة وبطريقة آمنة ومأمونة وتجنب أي نوع من الحوادث أو المخاطر”، كما على جميع الأطراف “تجنب أي خطاب أو أفعال يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد”.

وقالت القوة الدولية إنها “تراقب التطورات عن كثب” وعلى “استعداد للتدخل، إذا لزم الأمر، بما يتماشى مع ولايتنا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 1244 لعام 1999”.