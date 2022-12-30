مفوضة الشؤون الصحية الأوروبية تدعو للحذر بعد رفع الصين لقيود كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- حثت مفوضة الشؤون الصحية في الاتحاد الأوروبي، ستيلا كيرياكيدس الدول السبعة والعشرين الاعضاء في الاتحاد على “توخي الحذر الشديد، في ضوء رفع قيود السفر التي أعلنت عنها الحكومة الصينية” بشأن جائحة كوفيد-19 والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من كانون الثاني/يناير القادم.

وقالت في رسالة، في اعقاب اجتماع لجنة الامن الصحي في الجهاز التنفيذي الأوروبي “أحثكم على توخي الحذر الشديد لأن البيانات الوبائية أو الاختبارات الموثوقة للصين نادرة للغاية، والتغطية العامة للتطعيم منخفضة”، مؤكدة أنه “لا يوجد قرار للمعادلة بين شهادات التطعيم أو الشفاء الصينية والشهادة الرقمية لـ كوفيد-19 من الاتحاد الأوروبي”.