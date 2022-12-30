نواب حزب الرابطة بالبرلمان الأوروبي: لا لدفع ثمن موجة جديدة من فيروس كورونا قادمة من الشرق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- انتقد برلمانيو حزب الرابطة الإيطالي في الاتحاد الأوروبي البيانات الصادرة عن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Ecdc) ومنظمة الصحة العالمية (Who) والتي وصفت بـ”غير المبرر” و”غير المفهوم” فرض إلزامية فحوص كوفيد-19 على المسافرين القادمين من الصين، وهو إجراء تبنته الحكومة الإيطالية.

ورأى نواب الحزب، الذي ينتمي إلى الائتلاف الحاكم في إيطاليا، في مذكرة “إن رفض الحاجة إلى أخذ مسحات اختبار من أولئك الذين يدخلون أراضي الاتحاد الاوروبي من الصين يبدو متناقضًا وسخيفًا ومناهضًا للعلم على أقل تقدير”.

وأضافت المذكرة “لقد دفعت أوروبا بالفعل ما يكفي لفترة الوباء، سواء من حيث الصحة أو الاقتصاد وكان رد فعلها قويًا بحملات تطعيم وبتدابير ذكية، ولا يمكنها دفع ثمن موجة جديدة من الفيروس قادم من الشرق”.

وأردفت المذكرة “لذلك، نحث بقوة بروكسل وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تطبيق الإجراءات الاحتياطية الإيطالية من منطلق أن الصين تبنت استراتيجية فاشلة ضد كوفيد”.