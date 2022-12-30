بلينكن يشيد بإطلاق البعثة الأفريقية لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام الاثيوبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعرب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الولايات المتحدة الامريكية عن “الإشادة بتوقيع وإطلاق بعثة الاتحاد الأفريقي للمراقبة والتحقق والامتثال في ميكيلي” عاصمة إقليم تيغراي، باعتبارها “خطوة مهمة أخرى نحو تأمين سلام دائم لشعب شمال إثيوبيا”.

وقال بلينكن في تصريح بثته وزارة الخارجية إن “الولايات المتحدة على استعداد لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي والتنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية (COHA) ، والتي تشمل نزع سلاح مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي، وانسحاب القوات الإريترية، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واستئناف الخدمات الأساسية وتنفيذ العدالة الانتقالية”.

وزاد “ندعو الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين على النحو المنصوص عليه في اتفاقية (COHA) ونؤمن بأن بعثة الاتحاد الأفريقي ينبغي أن تلعب دورًا مهمًا في مراقبة حقوق الإنسان والتحقق منها في جميع أنحاء مناطق النزاع السابقة”.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أن “الولايات المتحدة ستواصل أيضًا دعم تفويض الاتحاد الأفريقي لمنع وإدارة وحل النزاعات وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة”.