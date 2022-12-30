وزير الصحة الإيطالي: لا قيود ملزمة على المواطنين بشأن كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وزير الصحة في حكومة اليمين الإيطالية، أوراتسيو سكيلّاتشي أنه لن يملئ على المواطنين الالتزام بتدابير تقييدية ولن يعلن حالة طوارئ صحية في حالة وصول موجة جديدة من بوباء كوفيد-19، على خلاف سياسة الحكومتين السابقتين في التعامل مع الجائحة.

وقال الوزير في تصريحات إذاعية الجمعة “نحن أمة أظهرت إحساسًا كبيرًا بالمسؤولية خلال أصعب أوقات كوفيد-19. اليوم نحن بحاجة لإقناع الأشخاص الأكثر هشاشة بالتطعيم. لم نعد في عصر الإملاءات والالزام، لقد رأيتم ما حدث في الصين”.

وأضاف “أعتقد أنه في دولة ناضجة مثل دولتنا، سيذهب المواطنون بمسؤولية للحصول على اللقاحات”، مشيرا إلى أنه “إذا حدثت زيادة في الحالات، فيمكننا مرة أخرى أن نوصي باستخدام الكمامات في الأماكن المغلقة، إلا أننا اليوم لسنا في هذا الوضع لأن بيانات الحالة الوبائية في تراجع. نحن في حالة من الهدوء ونستمر في المراقبة. نركز على إحساس المواطنين أنفسهم بالمسؤولية”.