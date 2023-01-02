فون دير لاين تهاتف زيلينسكي وتجدد دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- جددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاعراب عن دعمها لأوكرانيا “في الكفاح من أجل الحرية وضد العدوان الغاشم”.

وأشارت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي في تغريدة الاثنين على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) إلى أنها تواصلت مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في المكالمة الأولى للعام الجديد، حيث “نقلت دعمي الصادق وأطيب تمنياتي لعام 2023 إلى الشعب الأوكراني”.

وقالت “يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانبكم طالما تطلب الأمر. نحن ندعم كفاحكم البطولي من أجل الحرية وضد العدوان الغاشم”.

وأضافت “ندعمكم خلال هذا الشتاء بالمولدات والمصابيح الكهربائية والمأوى والحافلات المدرسية. ونواصل مساعدتنا المالية القوية”، حيث “سنبدأ قريبًا في صرف حزمة الدعم البالغة 18 مليار يورو على شكل دفعات شهرية. أتطلع إلى لقائكم مرة أخرى في أوكرانيا قريبًا”.