تاياني يثمن دور البابا الراحل في نشر “القيم الأوروبية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ثمّن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الحكومة الايطالية، أنطونيو تاياني دور البابا الراحل بندكتس السادس عشر في نشر “قيم الاتحاد الأوروبي”، وذلك بعد أن القى التحية في وقت سابق الاثنين على جثمانه في كاتدرائيّة القديس بطرس في روما، قبل مراسم الجنازة الرسمية يوم الخميس المقبل.

وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية إن راتسينغر هو “البابا الذي رافق بناء الاتحاد الأوروبي مذكِّرا على الدوام بالقيم الأساسية والتأسيسية للمجتمع الأوروبي كي تشاع لصالح الجميع”. وزاد “هذا هو أعظم إرث تركه لجميع الرجال والنساء المنخرطين بمناصب مختلفة في المؤسسات” الأوروبية.