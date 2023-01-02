ميلوني: إيطاليا ستقوم بدورها لتقديم إجابات للملفات الأوروبية الرئيسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني أن حكومتها “ستقوم بدورها لتقديم إجابات للملفات الأوروبية الرئيسية”، حددتها في قضايا “الطاقة، ودعم أوكرانيا، وإدارة تدفقات الهجرة”، خلال رئاسة السويد لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي بدأت أمس وتستمر إلى نهاية النصف الأول من العام الجديد.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها رئيسة الحكومة على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) أعربت فيها عن تمنياتها بالتوفيق لنظيرها السويدي، أولف كريسترسون.

وأضافت ميلوني، في تغريدة لاحقة، “أود أن أهنئ (رئيس وزراء تشيكيا) بيتر فيالا على العمل المنجز خلال فترة رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي التي استمرت ستة أشهر”، ملفتة إلى أن الرئاسة التشيكية “كانت قيادة آمنة في سياق دقيق للغاية لأوروبا والعالم”. وقالت “سنواصل العمل معًا لبناء مستقبل يسوده السلام والأمن”.