الناتو يعلن عن اجتماع للجنته العسكرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن اللجنة العسكرية ستجتمع حضوريا بمقر الحلف في بروكسل في يومي 18 و 19 كانون الثاني/يناير.

وحسب البيان الصادر في بروكسل اليوم الاثنين، فإن قادة القوات المسلحة في السويد وفنلندا، وكلاهما لا يزال انضمامهما إلى الحلف في انتظار الضوء الأخضر من تركيا وهنغاريا، سينضمون إلى رؤساء الأركان في الدول الأعضاء الثلاثين بالناتو.

وأشار البيان إلى أن أمين عام الحلف يانس ستولتنبرغ سيشارك في اليوم الأول للاجتماع، بقيادة رئيس اللجنة العسكرية، روب باور.

وخلال الاجتماع ستتم مناقشة “القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية” للدول الأعضاء، والتي تشمل الحرب في أوكرانيا والتحديات الجديدة أمام الحلف، فضلا عن التوترات بين كوسوفو وصربيا.