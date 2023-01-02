بلينكن في مكالمة مع كوهين: التزام أمريكي بأمن إسرائيل وبحل الدولتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الإدارة الامريكية أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن تواصل اليوم الاثنين عبر الهاتف مع نظيره الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين “لتهنئته على تعيينه والتأكيد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بالشراكة الأمريكية الإسرائيلية وأمن إسرائيل”.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس إلى أن بلينكن “ناقش الجهود الأمريكية المستمرة لتعزيز المصالح المشتركة مثل تكامل إسرائيل الإقليمي المتزايد، بما في ذلك من خلال منتدى النقب، معالجة التحديات المشتركة، بما في ذلك التهديد من إيران وتعزيز القيم التي ظلت في صميم العلاقات الثنائية منذ عقود”.

ونوه المتحدث بأن “الوزير (بلينكن) شدد على استمرار التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرض قابليته للتطبيق للخطر”.