بوريل: ستظل الحرب وأزمة الطاقة والمناخ قضايا هذا العام الرئيسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- توقع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل سيطرة “الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا وأزمة الطاقة والمناخ وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية” على الاجندة الرئيسية للاتحاد الأوروبي والعالم في عام 2023.

وقال بوريل، في مقال نشره على مدونته مع إطلالة العام الجديد “سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا ومقاومة استغلال روسيا للطاقة كسلاح من خلال تسريع نزع الكربون عن اقتصادها. سيتطلب ذلك أيضًا العمل مع شركائنا لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية ومساعدة البلدان الأكثر ضعفًا على مواجهة عواقب هذه البيئة الجيوسياسية الجديدة”.

وأشار منسق السياسة الخارجية الأوروبية إلى أنه “على الرغم من أزمة الطاقة هذه، لم نستسلم لابتزاز فلاديمير بوتين وظلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موحدة ، ودعمت أوكرانيا بشكل حاسم ، بما في ذلك امداد الأسلحة”.

وزاد “على صعيد الطاقة، استجبنا في مايو الماضي بإطلاق خطة RePowerEU. وفي الإطار الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، اتخذت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدابير مختلفة قصيرة المدى للتخفيف من الصعوبات التي تواجه الأسر والشركات. كما قررنا فرض حظر على الفحم الروسي اعتبارًا من آب/أغسطس الماضي وعلى النفط الروسي اعتبارًا من أيلول/ديسمبر الماضي مصحوبًا بحد أقصى لسعر صادرات النفط الروسي إلى دول أخرى، مما أدى إلى انخفاض كبير في دخل روسيا من مبيعات الوقود الأحفوري”.