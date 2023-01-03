صحيفة: الاتحاد الأوروبي يعرض لقاحات مجانية على الصين ضد كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أفادت صحيفة (فاينانشيال تايمز) بأن الاتحاد الأوروبي عرض على الصين لقاحات مجانية ضد جائحة كوفيد-19، لمساعدة السلطات في بكين على احتواء موجة العدوى الناشئة عن تخفيف سياسة “صفر كوفيد”، إلا نها لم ترد بعد على العرض.

ونقلا عن مسؤولين في المفوضية الأوروبية فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، أشارت الصحيفة إلى أن هذه المبادرة جزء من جهود مفوضة الاتحاد الأوروبي للصحة، ستيلا كيرياكيدس، لتنظيم استجابة أوروبية لاحتمال حدوث موجة جديدة من العدوى.

وقال أحد المسؤولين الأوروبيين: “لقد تواصلت المفوضة كيرياكيدس مع نظرائها الصينيين للتعاطف وتقديم الدعم، بما في ذلك الخبرة في مجال الصحة العامة وتبرعات بلقاحات أوروبية متكيفة ضد سلالات كوفيد”.

وقد أدانت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء، فرض بعض البلدان قيوداً على دخول المسافرين “تستهدف الصينيين فقط”، واصفة الاجراء بأنه “يفتقر إلى أساس علمي” وهددت باتخاذ إجراءات مضادة.

من المقرر تعقد لجنة الأمن الصحي في الاتحاد الأوروبي، وهي مجموعة استشارية فنية، اجتماعا بعد ظهر اليوم لتحليل الوضع على المستوى الأوروبي.