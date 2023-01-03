الصين ترفض تلقي لقاحات كورونا من الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين- شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ على أن سلطات بلادها “أنشأت أكبر خطوط إنتاج في العالم للقاحات كوفيد-19 بقدرة إنتاج سنوية تزيد عن 7 مليارات جرعة وناتج سنوي يزيد عن 5.5 مليار جرعة، والتي تلبي احتياجات ضمان حصول جميع الأشخاص المؤهلين للتطعيم”.

وجاء تصريح المتحدثة ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء بشأن ما تردد إعلاميا عن عرض من الاتحاد الأوروبي لتقديم ثلاثة أنواع من اللقاحات مجانا للصين للحد من تفشي الوباء وهل ستقبل الأخيرة هذا العرض؟

وأضافت المتحدثة “مع دخول حالة فيروس كورونا إلى مرحلة جديدة، شهدنا ارتفاع معدلات التطعيم، وتعزيز القدرة على العلاج وزيادة القدرة الإنتاجية للإمدادات الطبية وهي بشكل عام كافية”، مشيرة إلى أن وضع الجائحة في الصين “يمكن التنبؤ به وتحت السيطرة”.

وقالت “نحن على استعداد للعمل في تضامن مع المجتمع الدولي والتصدي لتحدي كوفيد-19 بشكل أكثر فعالية وحماية حياة الناس وصحتهم بشكل أفضل”.