بلينكن يتضامن مع “شعب بورما” ضد النظام العسكري الحاكم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إن “النظام العسكري في بورما (ميانمار) يقف في طريق التقدم الديمقراطي وإرادة الشعب” في البلد الاسيوي.

وقال في رسالة تهنئة نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لاستقلال بورما الذي يوافق اليوم 4 كانون الثاني/يناير، “أعيد تأكيد التزامنا تجاه شعب بورما”، حسبما نقلت عنه وزارة الخارجية الامريكية.

وأشار رئيس الدبلوماسية الامريكية إلى أن “حملة العنف الوحشية والمروعة التي شنها الجيش في بورما فشلت في التغلب على الالتزام القوي لشعب بورما بتشكيل دولة شاملة وديمقراطية”.

وقال “نقف متضامنين مع شعب بورما في تصميمه على إحلال الديمقراطية في بلدهم. يجب على النظام العسكري إنهاء عنفه والإفراج عن المعتقلين ظلماً، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والاعتراف برغبة الشعب في ديمقراطية حقيقية وشاملة في بورما”.