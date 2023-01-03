تاياني عن فرض مسحات كوفيد على القادمين من الصين: إنه إجراء طبيعي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دافع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن فرض اختبارات كوفيد على المسافرين القادمين من الصين، وهو اجراء اتخذته بلاده مع دول أخرى لتجنب موجة عدوى جديدة وظهور متحورات تقاوم اللقاحات المتاحة حاليا.

وقد انتقدت وزارة الخارجية الصينية بشدة هذه “القيود” على رعاياها وهددت باتخاذ “إجراءات مناسبة” بناء على مبدأ “المعاملة بالمثل”.

وقال تاياني، في تصريحات للتلفزيون الحكومي عصر اليوم الثلاثاء “يبدو لي أنها إجراءات طبيعية للغاية. يجري العديد منها (الاختبارات) الصينيون وأيضًا العديد من الإيطاليين القادمين من الصين”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن الخضوع لفحوصات الكشف عن الوباء من أجل “حماية الصحة العامة ولا يوجد أي شيء مسيء. إنه إجراء عادي لمنع انتشار كوفيد”، مشددا على أنه “لا توجد نية عدائية أو تقييدية للحرية” من هذا الاجراء تجاه المواطنين الصينيين.

وقال، في إشارة إلى أن بلاده كانت الأولى في فرض مسحات كوفيد على الركاب القادمين من الصين، “لقد كنا نحن في الطليعة. كنا البلد الأول ثم تبعنا الآخرون”.