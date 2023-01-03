تاياني: لا سلام مع هزيمة أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني على أن “الهدف النهائي للجميع هو تحقيق السلام ” بين الكرملين وكييف، ولكنه أضاف في تصريح للتلفزيون الإيطالي اليوم الثلاثاء “يتعين ضمان سلام عادل، فلا يمكن أن يكون هناك سلام مع هزيمة أوكرانيا”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “يجب السماح لأوكرانيا بالدفاع عن سلامة ووحدة أراضيها ومن ثمّ الجلوس إلى طاولة سلام مع روسيا”.

وبشأن المساعدات العسكرية، قال “لقد حصلنا على تفويض من البرلمان بتمديد الموعد النهائي المحدد إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 لشحن محتمل لأسلحة جديدة””، مشيرا إلى أنه “ما زال من المبكر” الحديث عن أنظمة دفاع جوي طلبتها كييف، والتي تتطلب أيضا الضوء الأخضر من البرلمان الإيطالي.