إيطاليا: سفينة أطباء بلا حدود تصل إلى ميناء تارانتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول سفينة (جيو بارينتس) التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود، وهي تحمل 85 مهاجراً إلى ميناء مدينة تارانتو في مقاطعة پوليا (جنوب).

وأضافت المصادر ذاتها أنه “كما هي الحال دائماً، قام فريق المنظمة بتزويد المهاجرين بجميع الوثائق اللازمة لتقديم طلب اللجوء، والتي تقدمها المفوضية الأممية العليا لشؤون اللاجئين”، مبينةً أنه “تم إنقاذ 41 مهاجراً من المجموعة الوافدة بناء على طلب المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية”، بينما “تم نقل 44 مهاجراً آخر بناء على طلب السلطات الإيطالية من على متن سفينة تجارية”.

وبهذا الصدد، قالت مسؤولة عمليات الإنقاذ على متن (جيو بارنتس) فولفيا كونتي، إنه “خلال هذه الأيام الثلاثة من الملاحة، أخبرنا المهاجرون عن مرات عديدة سقط فيها أشخاص في عرض البحر، وأن المهاجرين استخدموا ملابسهم لسد الفتحات التي بدأت المياه تتسرب منها إلى القارب”.

وأوضحت الناشطة الإنسانية أن “قاصرين عديدين على متن السفينة غير المصحوبين بذويهم، أشخاص يأتون من سورية وفلسطين، بقوا في ليبيا منذ شهور وتحدثوا عن تعرضهم للعنف والتعذيب”. واختتمت بالقول إن “أحد الأطفال أخبرنا أنه رأى بأم عينيه أناسًا يُقتلون أمامه بسبب افتقارهم إلى المال الكافي لدفع تكاليف الرحلة”.