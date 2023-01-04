البابا يطلب هبة السلام لأوكرانيا التي تعاني كثيراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ طلب البابا فرنسيس عطية السلام لأجل أوكرانيا التي تعاني كثيراً.

وخلال أول لقاء أربعاء مفتوح مع الناس للعام الجديد في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، أطلق بيرغوليو، نداء جديداً من أجل السلام في أوكرانيا، قائلا: “إنني أحث الجميع على المثابرة لإبداء مشاعر قرب حنونة وتضامن مع الشعب الأوكراني الشهيد، الذي كان ولا يزال يكابد معاناة شديدة، وأطلب لأجله هبة السلام”.

ودعا البابا خلال تحياته للمؤمنين الناطقين باللغة الإيطالية، إلى “عدم الملل من الصلاة، فالشعب الأوكراني يعاني، والأطفال يكابدون الأمرَّين”.