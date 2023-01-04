وزير إيطالي: سياسة صرف البنك المركزي الأوروبي تخاطر بتأثيرات سلبية على بلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال وزير إيطالي إن “من المحتمل أن تتدهور الظروف الاقتصادية لبلادنا إن لم تتوفر الحماية الخارجية، التي ساعدتنا في السنوات الأخيرة.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) بخصوص نداء الإنذار الذي أطلقته صحيفة (فاينانشيال تايمز)، أضاف وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو، أنه “لهذا السبب أجد صعوبة في فهم الأسباب التي دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى تغيير سياسته بشأن شراء السندات الحكومية الأوروبية، في لحظة معقدة للغاية من الناحية الاقتصادية ومؤلمة من بعض النواحي، كهذه التي يمر بها العالم والاتحاد الأوروبي بشكل خاص”.

وأكد القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، أن “أحكام التقنيين الاقتصاديين لم يتغير لسنوات، نظراً لامتلاك إيطاليا دين عام مرتفع للغاية، فقط أن هذا العامل لم يؤخذ بعين الاعتبار في السنوات الأخيرة بسبب نهج دراغي تحت شعاره القائل: ‘مهما تطلب الأمر'”.

وخلص الوزير كروزيتّو الى القول، إن “الظروف الخارجية، الضرائب، التضخم وتخفيف المعايير القياسية كانت رائعة مع قيام البنك المركزي الأوروبي ببناء مظلة ضخمة لإصدار السندات”. واختتم بالقول إن “التغيير المفاجئ لسياسات البنك المركزي الذي طرأ الآن، قد يكون له تأثيراً سلبياً علينا بشكل خاص”.