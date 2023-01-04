عالم وبائيات إيطالي: متحوّرات كوفيد أكثر انتقالاً لكن اللقاحات توقفها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ قال عالم وبائيات إيطالي، إن هناك مزيدا من المتحوّرات الأكثر عدوى لوباء كوفيد 19، إلا أن اللقاحات تمكنت من إيقافها.

ورداً على السؤال: “هل الوضع في الصين مثير للقلق حقًا؟”، أجاب ألبرتو مانتوفاني، وهو أحد أبرز العلماء الإيطاليين في المجال الطبي وغيره: “نعم، لأن التقديرات الوبائية المستقلة لا تتفق مع ما يعلنه هذا البلد”. وأوضح أن “المجتمع العلمي بأسره، يرى على سبيل المثال أن بيانات الوفيات التي يتم نشرها ليست موثوقة”.

وذكر أخصائي المناعة والمدير العلمي لمستشفى (هيومانيتاس) في مدينة روتسانو (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، أن “النقطة المهمة هي أن لقاحاتهم أقل فعالية. لقد قيم بحث أجرينا، 7 لقاحات من أربعة بلدان مختلفة، ووجدنا أن تلك الصينية لا تمتلك القدرة نفسها على تحفيز الأجسام المضادة كنظيراتها المعتمدة على الحمض النووي الريبي المرسال”.

وأشار مانتوفاني في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الأربعاء، إلى أن “أكبر المخاوف ترتبط بالمتحوّرات الجديدة، فلا يمكن لأحد منا تحديد ما إذا كان سيظهر مزيداً منها أكثر عدوانية”، وأردف: “علينا القلق مما يتم تداوله في الصين، لكني أود أن أؤكد أن الأمر نفسه ينطبق على إفريقيا، التي لا يدور الحديث عنها الآن”.

وتابع: “لقد عدت من رحلة إلى ثلاث دول أفريقية ووجدت الوضع صعباً. عدد السكان يماثل الصين تقريباً وتغطية التطعيم منخفضة جداً”، لكن “الجيد في الأمر أن الفيروس انتشر هناك ومعظم السكان من الشباب، لكن بشكل عام، إن كان عدد المواطنين غير الملقحين كبيراً وحالات العدوى كثيرة، فيمكن أن تظهر متحوّرات جديدة”.

وخلص مانتوفاني الى القول، إن أكثر الجوانب طمأنة، تتمثل بأنه “في غضون ذلك، ما نزال نتعامل مع ما أطلق عليه البعض سرب متحوّرات أوميكرون. لقد حظي بعضها باهتمام أكبر، لكنها تأتي جميعًا من جنس واحد للفيروس، ومن الجيد أن اللقاحات فعالة في مكافحته”.