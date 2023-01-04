وفدان رسميان ورؤساء دول عديدون لتشييع راتسنغر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي أن في مراسيم تشييع جنازة البابا الفخري يوزف راتسنغر، التي تقام غدًا في ساحة القديس بطرس عند الساعة 9.30 صباحاً، سيكون هناك وفدان رسميان: الإيطالي بقيادة رئيس الدولة سيرجو ماتّاريلا، والألماني بمشاركة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير.

وقال بيان فاتيكاني إن مراسيم التشييع، “ستتم أيضاً بمشاركة رؤساء الدول عديدين، إذ ستصل ملكة إسبانيا برفقة الوزير فيليكس بولانيوس، من بلجيكا الملك فيليب، من بولندا الرئيس اندريه دودا، ومن البرتغال رئيس الجمهورية مارسيلو نونو دوارتي ريبيلو دي سوزا، ومن ألمانيا، سيكون هناك المستشار أولاف شولتس، إلى جانب حاكم بافاريا ماركوس سودر أيضاً”.

وذكر البيان أن في جنازة بندكتس السادس عشر، سيكون هناك “من المجر، الرئيس كاتالين نوفاك، من سلوفينيا الرئيسة ناتاشا بيرك موسار، من فرنسا وزير الداخلية جيرالد دارمانين، ومن كرواتيا وزير الخارجية غوران غريليتش رادمان ووزيرة الثقافة نينا أبولجين كورزينك”.