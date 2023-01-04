مسؤول صحي إيطالي: كوفيد يتجه نحو مرحلته الأخيرة في بلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مسؤول صحي إيطالي، إن “بلادنا تواجه نقلة نوعية: التطعيم لحماية المسنين والأكثر هشاشة، والذي لم يعد يرمي إلى وقف انتشار الفيروس. هذه هي المرحلة التي تمثل الخاتمة الاجتماعية للوباء والطريق نحو نهايته البيولوجية”.

وفي تصريحات لصحيفة (كورييري ديلا سيرا) الأربعاء، وقف مدير قسم الأمراض المعدية بمعهد الصحة العالي (ISS) جاني ريتسا، عند وضع وباء كوفيد 19 في الصين، وتساءل: “أيمكن أن تكون هناك تداعيات على بلدان مثل بلدنا، ذات المستوى العالي للتغطية التحصينية والتي تسير الآن في طريقها نحو التوطن؟”.

وأجاب الطبيب، بـ”نعم! طالما كان الفيروس ينتشر بسرعة كبيرة بين عدد كبير من السكان، فهو يميل بالتأكيد إلى التحور، ولا يمكن استبعاد هذا الأمر”، لكن “من غير المؤكد بأي حال من الأحوال استبعاد سلالة فيروسية قادرة على وضع كل شيء على المحك”.

وذكّر ريتسا بأن “ثلاث سنوات مرت منذ بداية انتشار وباء كوفيد 19، وربما نشهد إغلاق خط الدائرة التي بدأ عنده، ويبدو أن الوباء يريد إنهاءه، أو هذا ما نأمل. لكن الصور القادمة من الصين، المشابهة جدًا لتلك التي شهدتها ووهان بداية عام 2020، لا يمكن إلا أن تخلق بعض القلق”.