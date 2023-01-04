بوريل في المغرب يومي غد وبعده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعلن الاتحاد الأوروبي أن المفوض السامي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، سيتوجه إلى المغرب في زيارة رسمية يومي 5 و6 كانون الثاني/يناير الجاري.

وقالت المفوضية الأوروبية في مذكرة الأربعاء، إن “برنامج الزيارة ينطوي على لقاء الممثل السامي يوم غد الخميس في العاصمة الرباط، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المهاجرين، ناصر بوريطة، بالإضافة إلى ممثلين مؤسسيين آخرين للمجتمع المغربي والقطاع الاقتصادي”.

وذكر البيان أن، “بوريل سيتوجه بعد الظهر إلى فاس للقاء أساتذة وطلاب جامعة فاس الأوروبية المتوسطية حيث سيلقي كلمة”، مشيراً الى أن “خلال الزيارة، سيجري بحث تنفيذ الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وكذلك على ضوء الأجندة الجديدة لمنطقة المتوسط والملفات القائمة والقطاعات المحددة التي يمكن تعزيز الحوار والتعاون بشأنها”.

وخلصت المذكرة الى القول، إنه “سيتم من ثم بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من جانب القادة، على خلفية السياق العالمي الراهن وتأثير الأزمة في أوكرانيا”.