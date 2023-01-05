في نعش البابا الفخري صلاة تؤكد محاربته جرائم الكهنة بحزم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قبيل بضع ساعات على تشييع جنازة البابا الفخري، أعلن الكرسي الرسولي نص الصلاة اللاتينية التي وُضِعت في ختم معدني داخل التابوت الذي يحتضن رفاة راتسنغر، إلى جانب الميداليات البابوية والباليوم (نوع من وشاح يرتديه البابا أثناء ممارسة الطقوس الكنسية)، وحيث كتبت عبارة تؤكد محاربة بندكتس السادس عشر “الحازمة” ضد الاعتداءات الجنسية من قبل الكهنة.

وجاء في النص: “في نور المسيح القائم من بين الأموات، في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر من عام الرب 2022، عند الساعة 9.34 صباحًا، ومع انتهاء العام بينما كنا نستعد لإنشاد ترنيمة الحمد اللاتينية (Te Deum) للخيرات الوفيرة التي منحها إيانا الرب، انتقل الراعي الفخري المحبوب للكنيسة، بندكتس السادس عشر، من هذا العالم إلى الآب”.

واختتم النص الذي تضمن سيرة موجزة لحياة البابا الراحل، بالقول إن “الكنيسة بأسرها، مع الأب الأقدس فرنسيس رافقت انتقاله بالصلاة”.