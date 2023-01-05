إيطاليا: 1200 مهاجر في نقطة لامبيدوزا الساخنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إن “الظروف في نقطة لامبيدوزا الساخنة لا تزال صعبة، في المبنى الذي لا يتسع لأكثر من 350 محلاً، بينما كان يستضيف حتى هذا الصباح، 1213 شخصاً.

وأضافت المصادر ذاتها أن “مديرية محافظة أغريجينتو، تعمل بالاتفاق مع وزارة الداخلية، بلا كلل على إتمام عمليات النقل”، مبينةً أن “110 مهاجرين غادروا اليوم مركز كونترادا إمبرياكولا على متن العبارة التي من المقرر أن تصل إلى بورتو إمبيدوكلي عند المساء”.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول، إنه “سيتم نقل 60 مهاجراً آخرين على متن زورق تابع لقوات خفر السواحل”، أما “من ناحية الوافدين الجدد، فقد منحت الليلة الماضية فترة راحة لكبرى جزر الأرخبيل الصقلّي”.