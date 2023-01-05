محلل سياسي إيطالي: سياسة الصين مجنونة إزاء عرض أوروبا لقاحات كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى محلل سياسي إيطالي، أن الصين تبنت سياسة مجنونة إزاء عرض الاتحاد الأوروبي تزويدها بلقاحات كوفيد 19.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الخميس، قال الأستاذ في جامعة بافيا والرئيس المشارك لمركز آسيا التابع للمعهد الايطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)، أكسل بيركوفسكي، إنه “كما هي الحال في فيلم ما للمخرج الأمريكي ستانلي كوبريك، تنتهج الحكومة الصينية سياسة مجنونة وعبثية تماماً”.

وتابع: “لقد قررت فتح البلاد أمام الرحلات الدولية تماماً بينما تنفجر عدوى كوفيد 19 مرة أخرى”، ومن جهة أخرى، “يأتي اختيار الاتحاد الأوروبي اعتماد نهج ضعيف ومخيّب للآمال، مقتصراً على تقديم توصيات بشأن إجراء تحاليل الكشف على الوافدين من الصين”، لكن “إن لم تتبنى جميع دول الإتحاد الـ27 مع بريطانيا أيضاً، النهج نفسه ولا تتبع مثال إيطاليا، فإننا نخاطر كثيرًا”.

ووجد بيركوفسكي أنه “أمر لا يصدق أن الصين لا تشاطر بيانات الإصابات مع منظمة الصحة العالمية، حتى لو ادعت الحكومة الصينية خلاف ذلك، مثلما فعلت في بداية الجائحة عندما أخفتها لمدة 3-4 أشهر، وهي فترة كان من الممكن أن تحدث فرقاً، بينما تسببت بوفاة ملايين الأشخاص”.

وأشار الأكاديمي إلى أنه “مع ذلك، فأن الصين تسجل الآن 40 مليون حالة في اليوم، و70% من سكان شنغهاي أصيبوا بفيروس كورونا، حتى لو كنا لا نعرف بأي متحوّر وما هي تأثيراته”، لكننا نعلم أننا “نتحدث عن مدينة يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة”.

واسترسل، “باختصار، بينما يكاد الوباء ينتهي في أوروبا، ونحن جميعاً محصنون عملياً، لم يفعل الصينيون ذلك. لا نعرف مدى فعالية لقاحاتهم ولا يريدون اللقاحات الأوروبية”، وعلى الرغم من وصفها بأنها “يمكن التكهن بشأنها لأنها لاعب اقتصادي مهم للغاية”، فقد اعتبر بيركوفسكي أن “الاستجابة الأوروبية كارثية، غير شجاعة ومبهمة تقريبًا بعد كل ما عشناه في السنوات الثلاث الماضية”.