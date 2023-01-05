عالم وبائيات إيطالي: أوروبا أعطتنا الحق بفحص وضع الوافدين من الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنوة ـ قال عالم وبائيات إيطالي، إن الاتحاد الأوروبي أعطانا الحق بفحص المسافرين الوافدين من الصين.

ورأى رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى سان مارتينو في جنوة (شمال)، ماتيو باسّيتّي، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الخميس، أنه “مع التوصية التي وردت أمس بشأن فرض تقديم تحليل كشف سلبي من ناحية الإصابة بعدوى فيروس كورونا على القادمين والمغادرين من الصين، نفى الاتحاد الأوروبي مزاعم مركزه الخاص بمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها (Ecdc)، الذي قال إنه لا داعي لعمل أي شيء”.

وأضاف باسّيتّي، أنه “بعد أسبوع واحد، أكد الاتحاد الأوروبي أن إيطاليا كانت على حق. لقد برز موقفنا جيدًا لأننا كنا أول من قام بفحص الركاب الصينيين”.

ورداً على السؤال عما إذا كان هذا الإجراء كافياً؟ أجاب الطبيب، “لا أعرف، لكنه الأمر الوحيد الذي يمكننا القيام به اليوم”. واختتم مبيناً أن “التحقق باستخدام المسحات الجزيئية، لفهم ما يحدث مع المتحوّرات الجديدة، هو أقل ما يمكن فعله”.