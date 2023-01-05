إيطاليا: ارتفاع التضخم برقم قياسي لم يُسجل منذ عام 1985

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن “في عام 2022، سجلت الأسعار للمستهلكين متوسط ​​نمو سنوي قدره 8.1٪، مسجلة بذلك أكبر زيادة منذ عام 1985″، عندما كانت تساوي 9.2٪.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير الخميس، إن هذا الارتفاع “يرجع أساسًا إلى اتجاه أسعار سلع الطاقة التي ارتفعت بـ50.9٪ في المتوسط عام 2022 مقارنة بزيادة بنسبة 14.1٪ عام 2021”. وأوضح أن “الكلفة الصافية لهذه السلع في العام المنتهي، تعزى إلى نمو الأسعار للمستهلك بنسبة 4.1٪”، وقد كانت بنسبة 0.8٪ عام 2021.

وذكر التقرير الإحصائي، أنه “على أساس التقديرات الأولية، فإن التضخم المكتسب، أو المُنتقل إلى عام 2023 (أي متوسط ​​النمو الذي سيحدث في العام إذا ظلت الأسعار مستقرة حتى ديسمبر المقبل) يساوي 5.1٪، وهو أعلى بكثير من ذلك المُلاحظ لعام 2022، عندما كان يساوي 1.8٪”.