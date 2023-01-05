أوروبا حول مرسوم إيطاليا للمنظمات غير الحكومية: عليها احترام القانون الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أكدت متحدثة أوروبية أنه “ليس من شأن الاتحاد الأوروبي أن يفحص على وجه التحديد محتوى المرسوم”، الإيطالي الخاص بنشاط المنظمات غير الحكومية، وأنه “بغض النظر عما تنوي إيطاليا فعله بالمرسوم، فيجب على الدول الأعضاء احترام القانون الدولي وقانون البحار”.

وخلال إحاطة للصحفيين، رداً على أولئك الذين طلبوا منها تعليقًا على المرسوم الخاص بالمنظمات غير الحكومية الذي أقرته الحكومة الإيطالية، أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أنيتا هيبر، أن “موقفنا يكمن بأن إنقاذ الأرواح في البحر واجب والتزام أخلاقي”.

وفيما يتعلق بإمكانية إجراء تدقيق أولي لطلبات اللجوء على متن السفن، التي ينص عليها المرسوم، أشارت المتحدثة إلى أن “رعايا البلدان الثالثة الموجودين في أراضي الدول الأعضاء، بما فيها المنطقة البحرية، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على اللجوء”.

وأوضحت هيبر في النهاية أن بروكسل “على اتصال بالسلطات الإيطالية وسنعقد هذا الشهر اجتماعًا لمجموعة الاتصال الخاصة بنشاط البحث والإنقاذ”.