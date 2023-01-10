موسيقار إيراني: ساعات النظام غدت معدودة لكن الغرب يتجنب التنازلات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب موسيقار إيراني عن الاقتناع بأن “نظام طهران الغاصب والعنيف قد غدت ساعاته معدودة”، وسيكون “الشعب وحده الذي سيسقطه من خلال ثورة لم تعد للنساء فقط، بل تشمل الجميع السكان”.

وقال عازف البيانو الإيراني الكبير رامين بهرامي، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، أن الشعب سيفعل ذلك “في صمت يصم آذان السياسيين والسلطات في الغرب”، حيث “لا توجد مشاركة مهمة حقًا فيما يتعلق بهذه اللحظة المؤلمة جدًا” التي تعيشها إيران، وكأن الدم الايراني أقل احمرارا من ذلك الاوكراني، الروسي، الكونغولي، العراقي والسوري. هذا أمر مؤلم”.

وأعرب الفنان عن أنه “ساخط للغاية كإنسان وعاشق للحرية”، مشيراً إلى أنه “ككاثوليكي، أجد أيضاً عدم اهتمام الكرسي الرسولي أمراً غير مفهوم، فلماذا لا يتخذ موقفا؟”. كما دعا إيطاليا والاتحاد الأوروبي إلى “التخلي عن مصالحهما الاقتصادية”، وحث بدلاً من ذلك على “العمل من أجل ديمقراطية جديدة وحكومة تناسب الشعب الإيراني”.

ودعا الموسيقي إلى “عدم تقديم تنازلات مع حكومة لم تعد شرعية”، مبيناً أنه “في السنوات الأخيرة، لم تسمح التسويات الاقتصادية للشعب الإيراني بتحرير نفسه من نظام لا يريده، نظام لا يحترم الإنسانية”، فـ”كيف يمكن للمرء أن يكون غير مبالٍ أمام شباب أبرياء يُشنقون كل يوم لأنهم يناضلون من أجل ذرة من الحرية، رجال لم يعودوا يخشون أي شيء ومستعدون للتضحية بأرواحهم من أجل مستقبل سلام وحرية لأبنائهم؟”.

وعبر عازف البيانو الإيراني عن تقديره للمظاهرات التي جرت في الساحات و”قص المتظاهرات خصلات من شعرهن”، ولفت إلى أن “اتخاذ موقف ومشاركة أكبر من قبل الشعب الإيطالي كان أمراً مرغوباً، ضد نظام إجرامي وقاتل يتعارض وكل مبدأ من مبادئ الإنسانية”.

وفي مخاطبته “الغرب والاتحاد الأوروبي”، طالب عازف البيانو الكبير أيضاً “باحترام أكبر للشعب الإيراني، الذي يريد فقط العيش في سلام ووئام في عالم تهيمن فيه المصالح الاقتصادية”. واختتم متسائلا: “أين الأمم المتحدة؟ أين الناتو؟ لماذا لا يرسلون السلاح، هل يلتزمون الصمت لعدم وجود غازٍ؟”.