وزير الخارجية الإيطالي: “الروس يكذبون” بشأن العثور على ألغام من صنعنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن الروس “يكذبون وهم يعلمون أنهم يكذبون”، بشأن الاتهامات الروسية حول مزاعم اكتشاف ألغام إيطالية في أوكرانيا.

وأضاف الوزير تاياني في تصريحات إذاعية الثلاثاء، أن “إيطاليا لم تعد تصنع هذه الألغام منذ عام 1997″، مشدداً على أن “من بين الأرقام التي تحملها بعض تلك الألغام في الصور المنشورة على موقع السفارة الروسية، إنها ألغام منتجة في الشرق الأقصى”، مؤكداً أن “إيطاليا تحترم القانون الدولي”، في هذا المجال.

وقال الوزير القيادي في حزب (فورتسا إيتاليا)، إنه “منذ عام 1997 لم تنتج إيطاليا أو تبع ألغاماً مضادة للأفراد، في ظل الامتثال التام للقانون الدولي”، واختتم مشدداً على أن “المعلومات التي قدمتها روسيا هي أخبار كاذبة لا تتطابق مع الحقيقة”.