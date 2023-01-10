أوكرانيا محور اجتماع الرئيس الإيطالي ومجلس الدفاع الأعلى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن ديوان رئاسة الجمهورية الإيطالي أن الرئيس سيرجو ماتّاريلا، دعا إلى إعادة عقد الاجتماع مع المجلس الأعلى للدفاع، بمقر الرئاسة قصر (كويرينالي) يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 17 كانون الثاني/يناير، بعد تعذر تنفيذ الاجتماع الذي كان من المقرر أن يلتئم في 12 كانون الأول/ديسمبر 2022.

وقالت مذكرة لديوان الرئاسة إن، “جدول أعمال الاجتماع لم يتغير، والذي ينص على بحث الموضوعات التالية: تطورات الوضع الراهن للحرب في أوكرانيا والعواقب على التوازن الجيوسياسي والتداعيات الشاملة على إيطاليا”، وكذلك “دراسة سيناريوهات الأزمة الرئيسية، مع إيلاء اهتمام خاص لمنطقة المتوسط ​​الموسعة”.

وأضاف البيان الرئاسي، أنه يضاف إلى ذلك، “الموقف الوطني فيما يتعلق بالعلاقات السياسية الاستراتيجية في المجالين الأوروبي وعبر الأطلسي”، فضلا عن “حالة الكفاءة وعملية تحديث الآلة العسكرية”.