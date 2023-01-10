أوكرانيا محور اجتماع الرئيس الإيطالي ومجلس الدفاع الأعلى

روما ـ أعلن ديوان رئاسة الجمهورية الإيطالي أن الرئيس سيرجو ماتّاريلا، دعا إلى إعادة عقد الاجتماع مع المجلس الأعلى للدفاع، بمقر الرئاسة قصر (كويرينالي) يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 17 كانون الثاني/يناير، بعد تعذر تنفيذ الاجتماع الذي كان من المقرر أن يلتئم في 12 كانون الأول/ديسمبر 2022.
وقالت مذكرة لديوان الرئاسة إن، “جدول أعمال الاجتماع لم يتغير، والذي ينص على بحث الموضوعات التالية: تطورات الوضع الراهن للحرب في أوكرانيا والعواقب على التوازن الجيوسياسي والتداعيات الشاملة على إيطاليا”، وكذلك “دراسة سيناريوهات الأزمة الرئيسية، مع إيلاء اهتمام خاص لمنطقة المتوسط الموسعة”.
وأضاف البيان الرئاسي، أنه يضاف إلى ذلك، “الموقف الوطني فيما يتعلق بالعلاقات السياسية الاستراتيجية في المجالين الأوروبي وعبر الأطلسي”، فضلا عن “حالة الكفاءة وعملية تحديث الآلة العسكرية”.