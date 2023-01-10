البابا: ربط مصير الإنسان بخوارزمية أمر مرفوض

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أكد البابا فرنسيس أن ربط مصير الإنسان بخوارزمية ما، يُعدّ أمراً مرفوضاً تماماً.

وأثناء استقباله الثلاثاء جمهور المشاركين بمؤتمر: “أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: التزام إبراهيمي بنداء روما” الذي أعدته الأكاديمية البابوية للحياة ومؤسسة (RenAIssance)، والملتئم حاليًا في الفاتيكان، قال البابا: “يجب أن يكون كل شخص قادرًا على التمتع بالتنمية البشرية والداعمة، دون استبعاد أحد”.

وتابع فرنسيس، “لذلك، فهي مسألة إشراف وعمل حتى لا يتجذر الاستخدام التمييزي لهذه الأدوات على حساب أكثر الأشخاص هشاشةً واقصاءً”. وأردف: “دعونا نتذكر دائماً أن الطريقة التي نتعامل بها مع الأخير والأقل اعتبارًا بين إخوتنا وأخواتنا تُظهر القيمة التي نعترف بها في الإنسان. على سبيل المثال، من غير المقبول أن يُترك القرار بشأن طلبات اللجوء، أي حياة ومصير إنسان ما، بخوارزمية”.

وشدد الحبر الأعظم على أن “الأخوة بين الجميع هي الشرط الأول للتطور التكنولوجي، ليكون في خدمة العدالة والسلام في كل مكان في العالم. إننا ندرك جميعًا كيف أن الذكاء الاصطناعي يشغل بشكل متزايد كل جوانب الحياة اليومية، الشخصية والاجتماعية على حد سواء. إنه يؤثر على طريقتنا في فهم العالم وأنفسنا”.

وخلص بيرغوليو الى القول، إن “الابتكارات في هذا المجال تعني أن هذه الأدوات تصبح حاسمة بشكل متزايد في النشاط البشري وفي اتخاذ القرارات أيضاً”.