تاياني لنظيره التونسي: تسريع إعادة المهاجرين إلى أوطانهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن الوزير أنطونيو تاياني، أجرى محادثة هاتفية صباح الثلاثاء مع نظيره التونسي عثمان الجرندي.

وقالت مذكرة للخارجية، أن الوزير تاياني “سلط الضوء على أهمية التعاون مع تونس في المسائل المتعلقة بظاهرة الهجرة، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة المتاجرين بالبشر وعمليات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم”.

وذكر البيان أنه “مع التركيز على القضية الأخيرة، طلب الوزير التزامًا قويًا جانب من الحكومة التونسية بمكافحة الهجرة غير النظامية وتسريع عمليات الإعادة إلى الوطن”، وهو “ما يمثل رادعًا قويًا لعمليات الانطلاق غير النظامية الجديدة”.

وأشارت مذكرة قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، إلى أن “تاياني، كرر لمحاوره في الوقت، نفسه دعم إيطاليا في مجال أنشطة مراقبة الحدود، مكافحة الاتجار بالبشر وخلق فرص الهجرة القانونية إلى إيطاليا للعمال التونسيين”.

وخلص بيان الوزارة الى القول، إن “مكالمة هذا الصباح تندرج ضمن سلسلة اتصالات واسعة النطاق أجراها نائب رئيس الوزراء تاياني في الأسابيع الأخيرة مع قادة دول منطقة المتوسط الموسعة لمعالجة قضية الهجرة”، مذكّراً بأن “هذا الحل لا بد له أن يمر عبر الدعم الملموس من جانب الاتحاد الأوروبي”.