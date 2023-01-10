الناتو-الاتحاد الأوروبي: نواجه أخطر تهديد للأمن منذ عقود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار بيان مشترك لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى أنهما يواجهان اليوم “أخطر تهديد للأمن الأوروبي-الأطلسي منذ عقود”، حيث “تنتهك حرب روسيا الوحشية على أوكرانيا القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة” و”تقوض الأمن والاستقرار في أوروبا والعالم”، والتي أفضت إلى “تفاقم أزمة الغذاء والطاقة التي أثرت على مليارات الأشخاص حول العالم”.

وجدد البيان المشترك “إدانة العدوان الروسي بأشد العبارات”، مطالبا الكرملين بـ”وقف هذه الحرب على الفور والانسحاب من أوكرانيا”، كما أعرب عن “التضامن الكامل مع أوكرانيا”.

وأضاف “نكرر دعمنا الثابت والمتواصل لاستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليًا. نحن ندعم بشكل كامل حق أوكرانيا الأصيل في الدفاع عن النفس واختيار المصير”.

وقال “نحن نعيش في عصر منافسة استراتيجية متزايدة وتطرح سياسات الصين وإصرارها المتزايد تحديات نحتاج إلى مواجهتها”.

ونوه بيان الناتو-الاتحاد الأوروبي بأن “الأنظمة السلطوية تتحدى مصالحنا وقيمنا ومبادئنا الديمقراطية باستخدام وسائل متعددة: سياسية واقتصادية وتكنولوجية وعسكرية”، كما أن “استمرار الصراع والهشاشة وعدم الاستقرار في جوارنا الأوروبي يقوض أمننا ويوفر أرضًا خصبة للمنافسين الاستراتيجيين، وكذلك الجماعات الإرهابية، لكسب النفوذ وزعزعة استقرار المجتمعات وتشكيل تهديد لأمننا”.

وشدد البيان على أن “حلف شمال الأطلسي يظل دعامة الدفاع الجماعي لحلفائه وضروريًا للأمن الأوروبي الأطلسي”، مع الادراك بأن “دفاعا أوروبيا أقوى وأكثر قدرة يساهم بشكل إيجابي في الأمن العالمي وعبر المحيط الأطلسي ومكمل وقابل للتشغيل المتبادل مع حلف الناتو”.

ولفت البيان المشترك إلى أنه “مع تطور التهديدات والتحديات الأمنية التي أمامنا من حيث النطاق والحجم، سننتقل بشراكتنا إلى مستوى أعلى على أساس تعاون طويل الأمد”، وقال “سنعمل على الارتقاء بمستوى تعاوننا في المجالات الحالية وتوسيعه وتعميقه لمعالجة المنافسة الجيوستراتيجية المتزايدة والقدرة على الصمود وحماية البنى التحتية الحيوية والتقنيات الناشئة والفضاء والآثار الأمنية لتغير المناخ وكذلك التلاعب الأجنبي بالمعلومات والتدخل”.

وخلص البيان إلى أنه “بالتوقيع على هذا الإعلان، سنعمل على المضي قدمًا في الشراكة بين حلف شمال الاطلسي والاتحاد الأوروبي من خلال التشاور والتعاون الوثيقين مع جميع حلفاء الناتو والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بروح الانفتاح الكامل المتبادل والامتثال لاستقلالية صنع القرار لمنظماتنا المعنية دون المساس بالطابع المحدد لسياسة الأمن والدفاع لأي من أعضائنا”. وأضاف “وفي هذا السياق، نعتبر الشفافية أمرًا بالغ الأهمية. نشجع على المشاركة الكاملة لحلفاء الناتو الذين ليسوا أعضاء في الاتحاد الأوروبي في مبادراته”، وكذلك “المشاركة الكاملة الممكنة لأعضاء الاتحاد الأوروبي الذين ليسوا جزءًا من الحلف في مبادراته”.