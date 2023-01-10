ترحيب أوروبي بتجديد مجلس الامن لألية إيصال المساعدات لسورية عبر تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رحب بيان للاتحاد الأوروبي بتجديد مجلس الأمن الدولي عمل آلية إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال غرب سورية، عبر الحدود التركية، لمدة ستة أشهر إضافية.

ووصف البيان المشترك، للممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش الصادر الثلاثاء في بروكسل، بأن قرار التجديد يعتبر “بشرى سارة جدا للشعب السوري”، مشددا على أن الوضع الداخلي الراهن “لا يسمح بأي بديل مناسب للمساعدة الإنسانية التي تنسقها الأمم المتحدة من الخارج”، حيث “يعد استخدام معبر باب الهوى ضرورة إنسانية للحفاظ على عمل شريان حياة إنساني بالغ الأهمية لملايين السوريين”.

ونوه البيان بأنه “لا يزال تسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود من قبل الأمم المتحدة أمرًا حيويًا بالنسبة لـ 4.1 مليون سوري يعيشون في شمال غرب سورية، بما في ذلك 2.8 مليون نازح داخليًا، تعتمد حياتهم على هذه المساعدة الإنسانية.

وأكد البيان أن ” الاتحاد الأوروبي سيواصل دعوة جميع الأطراف إلى عدم التسييس والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وباستمرار إلى جميع المحتاجين”، كما أنه “سيستمر في دعم توصيل المساعدات الإنسانية المحايدة والموثوقة، بما يتماشى مع أحكام القانون الإنساني الدولي”.

وجدد الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى حل “مستدام للصراع السوري من خلال انتقال سياسي حقيقي وشامل بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ويعيد تأكيد دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، بما في ذلك نهجه: خطوة مقابل خطوة”.