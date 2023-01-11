إيطاليا تعلن عن عملية شفافية ضد المضاربة بأسعار المحروقات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت قالت على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، عن عملية شفافية ضد المضاربة بأسعار المحروقات.

وقال الوزير تاياني في تصريحات إذاعية الأربعاء، إن “حكومتنا مددت التخفيضات الضريبية التي قررتها حكومة دراغي حتى نهاية العام، لكنها كانت ستكلف حوالي مليار يورو شهريًا، وهي مناورة اقتصادية حقيقية دون الحصول على نتائج ملموسة”.

وأوضح القيادي في حزب (فورتسا إيتاليا)، أن “من الأفضل استخدام الأموال المتاحة، في الأوقات الصعبة اقتصاديًا، لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليها، زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وخفض إسفين الضرائب”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن “هناك عملية جارية تسعى لإضفاء الشفافية على أسعار البنزين والديزل”، إذ “سيُلزم جميع الموزعين بعرض متوسط ​​سعر البنزين في إيطاليا إلى جانب سعر البيع للمواطنين، بهذه الطريقة يعرف المستهلك ما إذا كانت محطة التعبئة تبيع بسعر أعلى أو أقل”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن “عملية الشفافية على متوسط ​​السعر هذه ستكون إلزامية”، وهي تنطوي على “ضوابط من قبل الشرطة المالية ضد أية مضاربات أو انتهاكات للقانون”.