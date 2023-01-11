تاياني: إعداد استراتيجية للهجرة مع الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا وتركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن الحكومة تعمل على “استراتيجية على المديات القصيرة، المتوسطة والطويلة لإدارة قضية المهاجرين، لدفع أوروبا نحو استثمارات مشتركة أكبر في إفريقيا والتعاون مع دول مثل تونس وتركيا وليبيا من أجل إدارة تدفقات الهجرة”.

وأضاف الوزير تاياني في تصريحات إذاعية الأربعاء، أن “لا يمكن لسفن المنظمات غير الحكومية أن ترسو على سواحل جزيرة لامبيدوزا فقط”، بل “يجب أن تفعل ذلك في أي ميناء آمن”، مشيراً الى أن “علينا واجب احترام القانون الدولي”، وذكّر بـ “المكالمة الهاتفية المطولة التي أجريتها أمس مع وزير الخارجية التونسي، لمعالجة مسألة المهاجرين المغادرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.

وأوضح القيادي في حزب (فورتسا إيتاليا)، أنه “طلبت من الحكومة التونسية أن تطمئننا من ناحية فرض رقابة أكبر وامتثال للاتفاقيات”، كما أن “عليهم أن استعادة المهاجرين التونسيين الذين يصلون إلينا بشكل غير نظامي”. ثم أعلن أنه سيذهب “إلى تركيا أيضاً، لبحث مسألة التدفقات على طريق البلقان”. واختتم بالقول موضحاً أن “كيف ينبغي مناقشة قضية الهجرة مع ليبيا أيضاً”.