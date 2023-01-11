وزير الخارجية الإيطالي: نرفض استخدام إيران عقوبة الإعدام كرادع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني: “لقد فعلنا كل ما يلزم القيام به بحزم وتصميم كبيرين، استدعيت السفير الإيراني في وزارة الخارجية، وقد كنت قاسيًا للغاية، إذ طلبت وقفًا فوريًا لتطبيق عقوبة الإعدام، ولفتح حوار بين الحكومة والشباب والنساء لإيجاد حل للمشكلة”، لكن “لم نتلق أية إجابة”.

وأضاف الوزير تاياني في تصريحات إذاعية الأربعاء، أن “من غير المقبول قمع الاستياء بالعنف باستمرار”، وأن “من المرفوض عدم احترام حقوق الإنسان واستخدام عقوبة الإعدام كرادع”، ثم أكد أنه “من وجهة نظر دبلوماسية، اتخذت إيطاليا جميع الخطوات الضرورية واللازمة، وسنواصل الإعراب عن معارضتنا”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن “هناك عقوبات مفروضة على إيران أصلا، وسنواصل الإصرار على جعل حكومة طهران تفهم أن ما يحدث غير مقبول”.